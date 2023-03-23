Мэттью Гилламьер - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Гилламьер
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1998 (25 лет)
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Гилламьер
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2023
|1' -59'
|Англия
|2:0
|Мальта
|39'
|17.10.2023
|1' -90'
|Мальта
|1:3
|Украина
|14.10.2023
|1' -90'
|Италия
|4:0
|Мальта
|12.09.2023
|1' -90'
|Мальта
|0:2
|Северная Македония
|19.06.2023
|1' -90'
|Украина
|1:0
|Мальта
|16.06.2023
|1' -46'
|Мальта
|0:4
|Англия
|26.03.2023
|1' -90'
|Мальта
|0:2
|Италия
|23.03.2023
|1' -90'
|Северная Македония
|2:1
|Мальта