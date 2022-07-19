Данстен Велла - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Данстен
|Фамилия
|Велла
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 1996 (27 лет)
|Имя
|Данстен
|Фамилия
|Велла
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|4
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|63'
|04.08.2022
|1' -59'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|39' 29'
|28.07.2022
|1' -90'
|Левадия (Таллин)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|19.07.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|3:2
|Левадия (Таллин)
|17'