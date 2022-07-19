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    Данстен Велла - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Данстен
    Фамилия Велла
    Команда Хибернианс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 апреля 1996 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хибернианс 4 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Хибернианс (Паола) 1:3 РФШ (Рига)
    63'
    04.08.2022 1' -59' РФШ (Рига) 1:1 Хибернианс (Паола)
    39' 29'
    28.07.2022 1' -90' Левадия (Таллин) 1:1 Хибернианс (Паола)
    19.07.2022 1' -90' Хибернианс (Паола) 3:2 Левадия (Таллин)
    17'
    Россия
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