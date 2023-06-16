Жан Борг - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Борг
|Команда
|Валлетта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1998 (26 лет)
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Борг
|Команда
|Валлетта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1998 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальта
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2023
|1' -90'
|Англия
|2:0
|Мальта
|17.10.2023
|1' -90'
|Мальта
|1:3
|Украина
|14.10.2023
|Был в запасе
|Италия
|4:0
|Мальта
|12.09.2023
|Был в запасе
|Мальта
|0:2
|Северная Македония
|19.06.2023
|1' -90'
|Украина
|1:0
|Мальта
|16.06.2023
|Был в запасе
|Мальта
|0:4
|Англия