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    Жан Борг - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Жан
    Фамилия Борг
    Команда Валлетта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 1998 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2023 1' -90' Англия 2:0 Мальта
    17.10.2023 1' -90' Мальта 1:3 Украина
    14.10.2023 Был в запасе Италия 4:0 Мальта
    12.09.2023 Был в запасе Мальта 0:2 Северная Македония
    19.06.2023 1' -90' Украина 1:0 Мальта
    16.06.2023 Был в запасе Мальта 0:4 Англия
    Россия
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