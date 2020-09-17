Мэттью Кальеха Кремона - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Кальеха Кремона
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Кальеха Кремона
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2020
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|0:1
|Фехервар (Секешфехервар)