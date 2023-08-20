Кристиан Дрош - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Дрош
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бельцы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Дрош
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бельцы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|21
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2023
|1' -81'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|52'
|10.11.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|05.11.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Неман (Гродно)
|55'
|28.10.2023
|1' -68'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|21.10.2023
|1' -89'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|06.10.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|24.09.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|15.09.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.09.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|20.08.2023
|1' -71'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|13.08.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|04.08.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:0
|Минск (Минск)
|38'
|07.07.2023
|60' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.07.2023
|73' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|24.06.2023
|84' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Шахтер (Солигорск)
|45'
|10.06.2023
|69' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|73'
|02.06.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|24.05.2023
|78' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.04.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.04.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.04.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Динамо (Минск)
|17.03.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)