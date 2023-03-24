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    Артур Крачун - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Артур
    Фамилия Крачун
    Команда Пуща
    Состав Основной
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июня 1998 (25 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 90' Сталь 2:1 Пуща Польша. Экстракласа, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2023 1' -90' Чехия 3:0 Молдавия
    17.11.2023 1' -90' Молдавия 1:1 Албания
    15.10.2023 1' -90' Польша 1:1 Молдавия
    10.09.2023 1' -90' Фарерские острова 0:1 Молдавия
    20.06.2023 1' -90' Молдавия 3:2 Польша
    17.06.2023 1' -90' Албания 2:0 Молдавия
    27.03.2023 1' -90' Молдавия 0:0 Чехия
    24.03.2023 1' -90' Молдавия 1:1 Фарерские острова
    45'
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