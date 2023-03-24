Артур Крачун - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Крачун
|Команда
|Пуща
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1998 (25 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Крачун
|Команда
|Пуща
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июня 1998 (25 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Молдавия
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2023
|1' -90'
|Чехия
|3:0
|Молдавия
|17.11.2023
|1' -90'
|Молдавия
|1:1
|Албания
|15.10.2023
|1' -90'
|Польша
|1:1
|Молдавия
|10.09.2023
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:1
|Молдавия
|20.06.2023
|1' -90'
|Молдавия
|3:2
|Польша
|17.06.2023
|1' -90'
|Албания
|2:0
|Молдавия
|27.03.2023
|1' -90'
|Молдавия
|0:0
|Чехия
|24.03.2023
|1' -90'
|Молдавия
|1:1
|Фарерские острова
|45'