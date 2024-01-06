Якуб Модер - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Модер
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Вес
|78
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Модер
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|2:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Брайтон
|4:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|30.01.2024
|71' - 90'
|Лутон Таун
|4:0
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|2:5
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|22.01.2024
|Был в запасе
|Брайтон
|0:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:5
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|06.01.2024
|1' -58'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)