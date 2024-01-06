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    Якуб Модер - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Якуб
    Фамилия Модер
    Команда Брайтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 1999 (24 года)
    Рост 188
    Вес 78
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Тоттенхэм 2:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    03.02.2024 Был в запасе Брайтон 4:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 23 тур
    30.01.2024 71' - 90' Лутон Таун 4:0 Брайтон Англия. Премьер-лига, 22 тур
    27.01.2024 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 2:5 Брайтон Англия. Кубок, 1/16 финала
    22.01.2024 Был в запасе Брайтон 0:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2024 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:5 Брайтон (Брайтон & Хов)
    06.01.2024 1' -58' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:4 Брайтон (Брайтон & Хов)
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