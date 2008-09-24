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    Мэттью Бут - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Мэттью
    Отчество Пол
    Фамилия Бут
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 марта 1977 (45 лет)
    Рост 198
    Вес 94
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2008 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Сибирь (Новосибирск)
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