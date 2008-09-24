Мэттью Бут - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Мэттью
|Отчество
|Пол
|Фамилия
|Бут
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 1977 (45 лет)
|Рост
|198
|Вес
|94
|Имя
|Мэттью
|Отчество
|Пол
|Фамилия
|Бут
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 1977 (45 лет)
|Рост
|198
|Вес
|94
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2008
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)