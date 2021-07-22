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    S. Vranjes - статистика

    Имя S. Vranjes
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борац 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -75' Борац (Баня-Лука) 0:0 Линфилд (Белфаст)
    73'
    22.07.2021 1' -89' Линфилд (Белфаст) 4:0 Борац (Баня-Лука)
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