Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Tomane - статистика

АВС
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
29
4
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
0 : 0
16.05.2026
АВС
73' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
АВС
3 : 1
10.05.2026
Порту
68' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
72' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
2 : 2
17.04.2026
АВС
1' - 90'
32'
90'
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
1' - 82'
27'
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
1' - 82'
20'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
1' - 85'
Португалия. Примейра, 26 тур
АВС
0 : 1
15.03.2026
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Алверка
0 : 0
07.03.2026
АВС
1' - 63'
Португалия. Примейра, 24 тур
АВС
0 : 0
28.02.2026
Эштрела
1' - 73'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
21.02.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
АВС
3 : 0
15.02.2026
Эшторил
1' - 77'
75'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
3 : 1
09.02.2026
АВС
1' - 70'
50'
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
81' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
1' - 68'
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
1' - 72'
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
1' - 70'
60'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
2 : 0
29.12.2025
АВС
1' - 82'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
1' - 84'
35'
57'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
6 : 0
13.12.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
1' - 85'
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
66' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
1' - 71'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
1' - 85'
90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 0
25.10.2025
АВС
1' - 84'
Португалия. Примейра, 8 тур
АВС
1 : 3
04.10.2025
Алверка
1' - 84'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
АВС
0 : 3
20.09.2025
Бенфика
1' - 79'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
1' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+