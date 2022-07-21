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    Богдан Раковитан - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Богдан
    Фамилия Раковитан
    Команда Дижон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 112' -125' Славия (Прага) 2:0 Ракув (Ченстохова)
    18.08.2022 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 2:1 Славия (Прага)
    11.08.2022 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 1:0 Спартак Тр (Трнава)
    04.08.2022 Был в запасе Спартак Тр (Трнава) 0:2 Ракув (Ченстохова)
    28.07.2022 Был в запасе Астана (Астана) 0:1 Ракув (Ченстохова)
    21.07.2022 1' -46' Ракув (Ченстохова) 5:0 Астана (Астана)
    32'
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