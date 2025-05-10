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L. Endl
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L. Endl - статистика
Завершил карьеру
#15 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карвина
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
0 : 4
10.05.2025
Градец-Кралове
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Градец-Кралове
1 : 0
03.05.2025
Карвина
1' - 83'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Слован
2 : 3
19.04.2025
Карвина
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Карвина
0 : 4
12.04.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Сигма
1 : 2
05.04.2025
Карвина
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
3 : 1
30.03.2025
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Дукла
0 : 0
12.03.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Градец-Кралове
1 : 1
09.03.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Карвина
2 : 0
02.03.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Яблонец
5 : 0
23.02.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Карвина
2 : 3
15.02.2025
Спарта
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Карвина
1 : 1
01.02.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Богемианс 1905
3 : 3
14.12.2024
Карвина
54' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Карвина
1 : 2
08.12.2024
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Спарта
4 : 1
03.12.2024
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Баник
2 : 1
30.11.2024
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Карвина
1 : 0
24.11.2024
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Славия
5 : 1
10.11.2024
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Карвина
2 : 1
02.11.2024
Сигма
1' - 74'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
1 : 1
27.10.2024
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Карвина
4 : 1
20.10.2024
Динамо
1' - 82'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
0 : 0
05.10.2024
Градец-Кралове
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Пардубице
0 : 1
27.07.2024
Карвина
86' - 90'
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