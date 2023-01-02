Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кай Сирхейс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Кай
    Фамилия Сирхейс
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 апреля 1998 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 90' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 88' - 90' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 68' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    89'
    05.02.2023 Был в запасе Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 86' - 90' Реймс 4:2 Лорьян Франция. Лига 1, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 90' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    12.02.2023 88' -90' Реймс (Реймс) 4:0 Труа (Труа)
    05.02.2023 Был в запасе Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 86' -90' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    15.01.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Ницца (Ницца)
    11.01.2023 77' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    02.01.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    • Читайте нас: 
    11