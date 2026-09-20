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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Кай Сирхейс
Статистика
€ 1,80 млн
Кай Сирхейс - статистика
НЕК
27 апреля 1998 (28), Афины
#14 | Нападающий
180 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
1 : 1
20.09.2026
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
2 : 2
08.09.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
1 : 3
05.09.2026
Фейеноорд
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
1 : 3
29.08.2026
НЕК
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
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Франция. Лига 1 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
1' - 5'
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
68' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
НЕК
2 : 1
11.08.2026
Олимпиакос
88' - 120'
90'
95'
90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
0 : 0
04.08.2026
НЕК
Был в запасе
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