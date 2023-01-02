Кай Сирхейс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Сирхейс
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Сирхейс
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|90' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|88' - 90'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|68' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|89'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|86' - 90'
|Реймс
|4:2
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|90' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|12.02.2023
|88' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:0
|Труа (Труа)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|86' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|11.01.2023
|77' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)