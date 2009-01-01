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Майкон
Статистика
Майкон - статистика
Завершил карьеру
26 июля 1981 (45), Нову-Амбургу
#13 | Защитник
184 см | 77 кг
Бразилия
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