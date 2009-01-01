Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Италии 2010 Суперкубок УЕФА 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Италии 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008