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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Хайдук
Дарио Марешич
Статистика
€ 1,80 млн
Дарио Марешич - статистика
Хайдук
29 сентября 1999 (26), Грац
#15 | Защитник
183 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Риека
3 : 0
20.09.2026
Хайдук
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Хайдук
1 : 0
13.09.2026
Славен Белупо
1' - 90'
83'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Рудеш
0 : 4
06.09.2026
Хайдук
1' - 82'
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Хайдук
2 : 0
31.08.2026
Локомотива
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Австрия. Бундеслига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайдук
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
1' - 106'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
1' - 77'
Лига Европы, 1 раунд
Жилина
2 : 1
16.07.2026
Хайдук
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Хайдук
2 : 0
09.07.2026
Жилина
1' - 90'
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