Дарио Марешич - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Марешич
|Команда
|Истра 1961
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Марешич
|Команда
|Истра 1961
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|24.10.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Альтах (Альтах)
|17.10.2021
|1' -62'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|03.10.2021
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:1
|ЛАСК (Линц)
|26.09.2021
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|19.09.2021
|1' -81'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.09.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:2
|Аустрия (Вена)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|22.08.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Хартберг (Хартберг)
|15.08.2021
|33' -89'
|ЛАСК (Линц)
|1:3
|Штурм (Грац)
|08.08.2021
|1' -46'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2021
|1' -88'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рапид (Вена)
|86'
|24.07.2021
|1' -89'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)