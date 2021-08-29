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    Дарио Марешич - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Дарио
    Фамилия Марешич
    Команда Истра 1961
    Состав Основной
    Родной город Грац
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 сентября 1999 (23 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 Был в запасе Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    16.04.2022 Был в запасе Альтах (Альтах) 0:0 ЛАСК (Линц)
    12.12.2021 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:3 ЛАСК (Линц)
    24.10.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:1 Альтах (Альтах)
    17.10.2021 1' -62' ЛАСК (Линц) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    03.10.2021 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:1 ЛАСК (Линц)
    26.09.2021 1' -90' ЛАСК (Линц) 3:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    19.09.2021 1' -81' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 ЛАСК (Линц)
    12.09.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:2 Аустрия (Вена)
    29.08.2021 Был в запасе Рид (Рид) 1:0 ЛАСК (Линц)
    22.08.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:1 Хартберг (Хартберг)
    15.08.2021 33' -89' ЛАСК (Линц) 1:3 Штурм (Грац)
    08.08.2021 1' -46' Тироль (Ваттенс) 1:1 ЛАСК (Линц)
    31.07.2021 1' -88' ЛАСК (Линц) 1:1 Рапид (Вена)
    86'
    24.07.2021 1' -89' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
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