Зинедин Халед - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Зинедин
|Фамилия
|Халед
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2000 (23 года)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Зинедин
|Фамилия
|Халед
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2000 (23 года)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.02.2023
|86' - 90'
|Лорьян
|0:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|Был в запасе
|Анжер
|1:2
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 21 тур
|29.01.2023
|54' - 90'
|Брест
|4:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|86' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|29.01.2023
|54' -90'
|Брест (Брест)
|4:0
|Анжер (Анжер)