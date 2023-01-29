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    Зинедин Халед - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Зинедин
    Фамилия Халед
    Команда Анжер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 2000 (23 года)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 86' - 90' Лорьян 0:0 Анжер Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 Был в запасе Анжер 1:2 Аяччо Франция. Лига 1, 21 тур
    29.01.2023 54' - 90' Брест 4:0 Анжер Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2023 86' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 54' -90' Брест (Брест) 4:0 Анжер (Анжер)
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