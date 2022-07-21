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    Руан Ренато - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Руан
    Фамилия Ренато
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1994 (29 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габала 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Габала (Габала) 2:1 Фехервар (Секешфехервар)
    55'
    21.07.2022 1' -90' Фехервар (Секешфехервар) 4:1 Габала (Габала)
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