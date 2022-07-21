Руан Ренато - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Руан
|Фамилия
|Ренато
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Руан
|Фамилия
|Ренато
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:1
|Фехервар (Секешфехервар)
|55'
|21.07.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|4:1
|Габала (Габала)