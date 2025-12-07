Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 325 тыс

Матеус Баби - статистика

Жувентуде
18 июля 1997 (29)
#17 | Нападающий
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
20
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Жувентуде
1 : 0
21.10.2025
Брагантино
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
01.10.2025
Жувентуде
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
28.09.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
0 : 2
14.09.2025
Фламенго
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
46' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
1 : 3
25.08.2025
Ботафого
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Жувентуде
2 : 0
21.08.2025
Васко да Гама
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
2 : 1
12.08.2025
Коринтианс
79' - 90'
81'
90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
05.08.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
3 : 0
28.07.2025
Жувентуде
63' - 90'
73'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Жувентуде
0 : 1
25.07.2025
Сан-Паулу
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
4 : 0
20.07.2025
Жувентуде
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Жувентуде
2 : 0
15.07.2025
Спорт Ресифи
76' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Жувентуде
0 : 2
01.06.2025
Гремио
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Брагантино
1 : 0
27.05.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 1
18.05.2025
Флуминенсе
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
6 : 0
17.04.2025
Жувентуде
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
65' - 90'
68'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 0
06.04.2025
Жувентуде
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 0
30.03.2025
Витория
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+