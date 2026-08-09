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Бразилия. Серия А
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Кено
Статистика
€ 300 тыс
Кено - статистика
Коритиба
10 сентября 1989 (37), Сальвадор
#20 | Нападающий
174 см
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Бразилия. Серия А 2025
Клубный чемпионат мира 2025
Копа Судамерикана 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
Бразилия. Серия А 2023
Клубный чемпионат мира 2023
Кубок Либертадорес 2023
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
2 : 1
09.08.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
22.03.2026
Коритиба
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
12.02.2026
Коритиба
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
68' - 90'
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