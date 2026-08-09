Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Копа Судамерикана 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Клубный чемпионат мира 2023 Кубок Либертадорес 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Бразилия. Серия А 2020