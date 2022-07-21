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    Loris Brogno - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Loris Brogno
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зиря 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 64' -90' Маккаби (Тель-Авив) 0:0 Зиря (Зиря)
    21.07.2022 68' -90' Зиря (Зиря) 0:3 Маккаби (Тель-Авив)
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