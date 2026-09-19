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Бразилия. Серия А
Команды
Шапекоэнсе
Marcinho
Статистика
Marcinho - статистика
Шапекоэнсе
#7 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
45'
45'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 82'
40, 77'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
1' - 80'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шапекоэнсе
26
5
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
45'
45'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 82'
40, 77'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
31.08.2026
Шапекоэнсе
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
24.08.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
62'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
1' - 90'
48'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
2 : 1
09.08.2026
Шапекоэнсе
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
26.07.2026
Шапекоэнсе
46' - 90'
51'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
23.07.2026
Фламенго
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
31.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
2 : 3
18.05.2026
Ремо
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
1 : 1
11.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 54'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.05.2026
Брагантино
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 1
27.04.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
12.04.2026
Шапекоэнсе
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
05.04.2026
Витория
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
03.04.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
23.03.2026
Шапекоэнсе
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 0
13.03.2026
Шапекоэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
12.02.2026
Коритиба
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.02.2026
Шапекоэнсе
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Шапекоэнсе
4 : 2
29.01.2026
Сантос
1' - 58'
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