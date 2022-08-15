|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|17.04.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)