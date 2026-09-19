Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2026/2027 Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Кубок Либертадорес 2025 Турция. Суперлига 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Бразилия. Серия А 2020