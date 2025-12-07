Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lucas Mugni - статистика

Мирассол
#26 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеара
33
2
6
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
1' - 73'
56'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
0 : 1
09.11.2025
Сеара
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сеара
2 : 0
02.11.2025
Флуминенсе
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
1 : 0
30.10.2025
Сеара
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
25.10.2025
Сеара
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
0 : 2
20.10.2025
Ботафого
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
1' - 69'
46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
3 : 0
06.10.2025
Сантос
1' - 63'
10'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
03.10.2025
Сеара
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
0 : 1
30.09.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 0
16.08.2025
Брагантино
66' - 90'
74'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Палмейрас
2 : 1
10.08.2025
Сеара
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сеара
1 : 1
04.08.2025
Фламенго
46' - 90'
67'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 2
27.07.2025
Сеара
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
0 : 1
17.07.2025
Коринтианс
1' - 62'
39'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
3 : 2
05.06.2025
Сеара
1' - 74'
57'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
1' - 77'
9'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
1' - 74'
58'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
1 : 0
04.05.2025
Витория
1' - 73'
56'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сеара
1 : 1
27.04.2025
Сан-Паулу
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
1' - 74'
40'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
1' - 71'
29'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Брагантино
2 : 2
01.04.2025
Сеара
1' - 63'
23'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+