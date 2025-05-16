Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kazu - статистика

Оцелул
#88 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве
1 : 1
16.05.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
1 : 1
10.05.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
2 : 1
04.05.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
0 : 3
19.04.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
0 : 1
06.04.2025
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Жил Висенте
0 : 3
28.03.2025
Бенфика
81' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Жил Висенте
0 : 1
15.03.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
1 : 1
07.03.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
1 : 0
22.02.2025
Жил Висенте
1' - 60'
7'
Португалия. Примейра, 22 тур
Жил Висенте
0 : 2
17.02.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Брага
2 : 0
09.02.2025
Жил Висенте
86' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Жил Висенте
1 : 2
01.02.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
АВС
1 : 0
27.01.2025
Жил Висенте
80' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
3 : 1
19.01.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
06.01.2025
Риу Аве
1' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
1 : 1
27.12.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
0 : 0
22.12.2024
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
57' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
2 : 1
07.12.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
02.12.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Морейренcе
3 : 2
08.11.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 1
25.10.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
3 : 0
05.10.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
90' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
0 : 0
25.08.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
4 : 2
16.08.2024
АВС
1' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+