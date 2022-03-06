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    Жасурбек Жалолиддинов - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Жасурбек
    Фамилия Жалолиддинов
    Команда Тамбов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 мая 2002 (20 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:0 Шахтер (Караганда)
    14.05.2022 Был в запасе Астана (Астана) 6:0 Кайрат (Алматы)
    60'
    02.05.2022 62' -90' Кайрат (Алматы) 1:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    26.04.2022 Был в запасе Ордабасы (Шымкент) 2:1 Кайрат (Алматы)
    16.04.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 2:2 Кайрат (Алматы)
    45'
    17.03.2022 1' -46' Кайрат (Алматы) 1:1 Тараз (Тараз)
    06.03.2022 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:0 Актобе (Актобе)
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