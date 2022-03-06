Жасурбек Жалолиддинов - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Жасурбек
|Фамилия
|Жалолиддинов
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Жасурбек
|Фамилия
|Жалолиддинов
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Шахтер (Караганда)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|6:0
|Кайрат (Алматы)
|60'
|02.05.2022
|62' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|26.04.2022
|Был в запасе
|Ордабасы (Шымкент)
|2:1
|Кайрат (Алматы)
|16.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|45'
|17.03.2022
|1' -46'
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Тараз (Тараз)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)