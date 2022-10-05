Ян Гудков - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Гудков
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Гудков
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)