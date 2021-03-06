Артем Шмыков - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Шмыков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Шмыков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|14
|0
|0
|5
|0
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2021
|1' -39'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.04.2021
|1' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|17.04.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|27'
|07.04.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|73'
|24.03.2021
|1' -25'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|20.03.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|14.03.2021
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|10.03.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|55'
|06.03.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|05.12.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|56'
|29.11.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Иртыш (Омск)
|21.11.2020
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|15.11.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Велес (Москва)
|17.10.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|13.10.2020
|90' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Акрон (Тольятти)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|13.09.2020
|90' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|09.09.2020
|90' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|05.09.2020
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|30.08.2020
|90' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|16.08.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Томь (Томск)