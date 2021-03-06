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    Артем Шмыков - статистика

    #88 | Защитник
    Имя Артем
    Фамилия Шмыков
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 2002 (21 год)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 14 0 0 5 0
    Пари НН 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2021 1' -39' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Иртыш (Омск)
    28.04.2021 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.04.2021 1' -90' Велес (Москва) 2:1 Иртыш (Омск)
    17.04.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Балтика (Калининград)
    27'
    07.04.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:1 Иртыш (Омск)
    73'
    24.03.2021 1' -25' Факел (Воронеж) 3:1 Иртыш (Омск)
    20.03.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    14.03.2021 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Иртыш (Омск)
    10.03.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    55'
    06.03.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:0 Иртыш (Омск)
    05.12.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    56'
    29.11.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Иртыш (Омск)
    21.11.2020 1' -90' Чертаново (Москва) 0:1 Иртыш (Омск)
    15.11.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    07.11.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 2:2 Чайка (Песчанокопское)
    28.10.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:2 Велес (Москва)
    17.10.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    13.10.2020 90' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Акрон (Тольятти)
    09.10.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:2 Торпедо (Москва)
    27.09.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 3:0 Акрон (Тольятти)
    19.09.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 3:0 Шинник (Ярославль)
    13.09.2020 90' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    09.09.2020 90' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    05.09.2020 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    30.08.2020 90' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    16.08.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    01.08.2020 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Томь (Томск)
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