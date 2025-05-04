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Никколо Кьорра
Статистика
Никколо Кьорра - статистика
Завершил карьеру
16 марта 2001 (25)
#77 | Вратарь
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каррарезе
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 37 тур
Катанцаро
2 : 2
04.05.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Сампдория
0 : 0
01.05.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
1 : 0
25.04.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
1 : 0
12.04.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Специя
2 : 0
06.04.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Сампдория
0 : 3
29.03.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Реджана 1919
2 : 2
16.03.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Сампдория
1 : 1
08.03.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Бари
1 : 1
02.03.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Сампдория
0 : 0
21.02.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Зюйдтироль
2 : 1
15.02.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Сампдория
1 : 0
08.02.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Каррарезе
1 : 2
02.02.2025
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Юве Стабиа
2 : 1
25.01.2025
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Каррарезе
0 : 4
19.01.2025
Специя
23' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Пиза
2 : 1
13.01.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Каррарезе
2 : 0
29.12.2024
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Сампдория
1 : 1
26.12.2024
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Каррарезе
1 : 0
21.12.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Брешиа
0 : 0
15.12.2024
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Каррарезе
1 : 0
07.12.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Салернитана
4 : 1
01.12.2024
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Каррарезе
1 : 0
23.11.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Модена
2 : 0
09.11.2024
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Бари
0 : 0
29.10.2024
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
1 : 1
20.10.2024
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Был в запасе
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