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    H. Jimenez - статистика

    Имя H. Jimenez
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 13 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    16.10.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:2
    (3:1)п    		 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.10.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    02.10.2022 1' -59' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:0 Остин (Остин)
    18.09.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    15.09.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    11.09.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 3:0 Остин (Остин)
    04.09.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    01.09.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:2 Портленд (Портленд)
    13.07.2022 1' -22' Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    10.07.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 0:3 Остин (Остин)
    05.07.2022 1' -72' Колорадо (Денвер) 2:3 Остин (Остин)
    01.07.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 0:1 Остин (Остин)
    26.06.2022 1' -70' Остин (Остин) 2:2 Даллас (Даллас)
    10'
    19.06.2022 1' -88' Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
    30.05.2022 1' -66' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:1 Остин (Остин)
    23.05.2022 59' -90' Остин (Остин) 2:2 Орландо Сити (Орландо)
    19.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    15.05.2022 1' -54' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Остин (Остин)
    45'
    09.05.2022 78' -90' Остин (Остин) 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    30.04.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Остин (Остин)
    24.04.2022 70' -90' Остин (Остин) 3:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    17.04.2022 55' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:3 Остин (Остин)
    11.04.2022 1' -60' Остин (Остин) 1:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    58'
    03.04.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Остин (Остин)
    20.03.2022 82' -90' Остин (Остин) 1:1 Сиэтл (Сиэтл)
    13.03.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 1:0 Остин (Остин)
    07.03.2022 Был в запасе Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27.02.2022 Был в запасе Остин (Остин) 5:0 Цинциннати (Цинциннати)
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