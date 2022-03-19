|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|1' -61'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|0:1
|Интер (Майами)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|4:0
|Торонто (Торонто)
|11.09.2022
|1' -46'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|4:2
|Торонто (Торонто)
|05.09.2022
|1' -58'
|Торонто (Торонто)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:2
|Торонто (Торонто)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|02.04.2022
|60' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|12.03.2022
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|05.03.2022
|70' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:4
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|27.02.2022
|66' -90'
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Торонто (Торонто)