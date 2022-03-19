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    Noble Okello - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Noble Okello
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 1' -61' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:0 Торонто (Торонто)
    01.10.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 0:1 Интер (Майами)
    18.09.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 4:0 Торонто (Торонто)
    11.09.2022 1' -46' Атланта Юнайтед (Атланта) 4:2 Торонто (Торонто)
    05.09.2022 1' -58' Торонто (Торонто) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    01.09.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    28.08.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 0:2 Торонто (Торонто)
    10.04.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Торонто (Торонто)
    02.04.2022 60' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    19.03.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:1 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    12.03.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:1 Торонто (Торонто)
    05.03.2022 70' -90' Торонто (Торонто) 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    27.02.2022 66' -90' Даллас (Даллас) 1:1 Торонто (Торонто)
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