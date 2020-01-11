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    Келланд Уоттс - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Келланд
    Фамилия Уоттс
    Команда Ньюкасл
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 ноября 1999 (23 года)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюкасл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2020 74' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    20.07.2020 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    11.01.2020 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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