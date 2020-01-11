Келланд Уоттс - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Келланд
|Фамилия
|Уоттс
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|192
|Имя
|Келланд
|Фамилия
|Уоттс
|Команда
|Ньюкасл
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2020
|74' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|20.07.2020
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)