|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Торонто (Торонто)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|15.05.2022
|79' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)