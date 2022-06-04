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    Андрей Рациу - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Фамилия Рациу
    Команда Вильярреал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июня 1998 (24 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -90' Румыния 4:1 Босния и Герцеговина
    79'
    23.09.2022 1' -90' Финляндия 1:1 Румыния
    14.06.2022 Был в запасе Румыния 0:3 Черногория
    11.06.2022 1' -90' Румыния 1:0 Финляндия
    07.06.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 1:0 Румыния
    04.06.2022 1' -90' Черногория 2:0 Румыния
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