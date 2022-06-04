Андрей Рациу - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Рациу
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Рациу
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Румыния
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -90'
|Румыния
|4:1
|Босния и Герцеговина
|79'
|23.09.2022
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Румыния
|14.06.2022
|Был в запасе
|Румыния
|0:3
|Черногория
|11.06.2022
|1' -90'
|Румыния
|1:0
|Финляндия
|07.06.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Румыния
|04.06.2022
|1' -90'
|Черногория
|2:0
|Румыния