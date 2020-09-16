Айхан Гусейнов - статистика
#51 | Полузащитник
|Имя
|Айхан
|Отчество
|Ильхамович
|Фамилия
|Гусейнов
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Айхан
|Отчество
|Ильхамович
|Фамилия
|Гусейнов
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:3
|Урал (Екатеринбург)
|16.09.2020
|85' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)