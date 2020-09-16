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    Айхан Гусейнов - статистика

    #51 | Полузащитник
    Имя Айхан
    Отчество Ильхамович
    Фамилия Гусейнов
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 сентября 1999 (23 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 Был в запасе Велес (Москва) 1:3 Урал (Екатеринбург)
    16.09.2020 85' -90' Волга (Ульяновск) 0:3 Урал (Екатеринбург)
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