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    Льюис Бейт - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Льюис
    Фамилия Бейт
    Команда Челси
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 октября 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оксфорд 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -70' Оксфорд (Оксфорд) 0:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    51'
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