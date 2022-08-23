Льюис Бейт - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Бейт
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 2002 (20 лет)
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Бейт
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оксфорд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -70'
|Оксфорд (Оксфорд)
|0:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|51'