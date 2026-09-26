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€ 550 тыс

Льюис Бейт - статистика

Стокпорт Каунти
29 октября 2002 (23), Лондон
#4 | Полузащитник
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Стокпорт Каунти
1 : 0
26.09.2026
Питерборо Юнайтед
1' - 66'
Англия. Первая лига, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стокпорт Каунти
3 : 4
12.09.2026
Лестер
1' - 71'
22'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
05.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 90'
21'
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
5 : 1
29.08.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
16'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стокпорт Каунти
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1 раунд
Стокпорт Каунти
2 : 1
02.11.2024
Форест Грин
32' - 120'
64'
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