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Goncalo Agrelos
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Текст
Два игрока из топ-клубов РПЛ могли уехать в Турцию. Но их трансферы сорвались
1
18:12
Фото
«Легион» заявил в качестве игрока 43-летнего президента клуба Лахиялова. Он завершил карьеру 10 лет назад
17:59
Галактионов охарактеризовал Дзюбу как футболиста
17:51
Ловчев: «Почему в Москве нельзя было построить хотя бы один стадион с крышей?»
1
17:44
Видео
Писарский отпраздновал гол «Динамо» с настоящей дирижерской палочкой. «Крылья» рассказали, кому она принадлежит
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Все новости
17:50
«Все, что люблю видеть в игроке, увидел в нем». Чорлука назвал идеального партнера по «Локомотиву»
17:38
Фото
Писарский – лучший игрок матча «Крылья» – «Динамо». Он забил в дебютной игре за клуб
17:31
«Спартак» отреагировал на информацию о ликвидации ложи Федуна на «Открытие Арене»
17:28
«Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Рабинер – о Дзюбе
2
17:05
Кубок России. «Крылья» вырвали победу у «Динамо» (2:1) на 89-й минуте, экс-спартаковцы Зуев и Рассказов организовли решающий мяч
11
16:58
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Еще один топ-матч в Кубке России! Кто пройдет дальше в паре ЦСКА – «Краснодар»?
16:57
Мостовой: «Зенит» займет 3-4 место в РПЛ, если убрать 6-7 иностранцев и купить обычных русских»
9
16:51
Зиньковский: «Спартак» готовился играть «под Дзюбу» и «без Дзюбы»
1
16:46
Видео
Писарский отпраздновал дебютный гол за «Крылья» с дирижерской палочкой в руке
1
16:45
Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Краснодар»
16:44
Где смотреть матч ЦСКА – «Краснодар»: 1/4 финала Кубка России, 23 февраля 2023
16:37
ЦСКА – «Краснодар»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России
16:23
Лучший бомбардир РПЛ Писарский забил дебютный гол за «Крылья» в ворота «Динамо»
15:59
Семак: «Поле в Ульяновске сыграет на руку «Волге». Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе»
10
15:46
Семин оценил дебют Дзюбы за «Локомотив» в матче против «Спартака»
15:25
Малком набрал 200 штрафов за нарушения ПДД в 2022 году («Мутко против»)
5
15:15
«Наше место – в Европе». Сычев выступил против перехода России в Азию
15:01
Фото
«Химки» подписали экс-защитника «Бенфики» и «Локомотива»
1
14:53
В «Бешикташе» назвали сумму, которую клуб предлагал «Локомотиву» за Баринова
14:43
Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских команд
3
14:30
Гендиректор «Локомотива» рассказал, каким было единственное предложение «Бешикташа» по Баринову
2
14:19
Президент «Урала» предложил проводить Суперкубок России за границей
3
14:16
«Истиклол» Черевченко подписал экс-защитника ЦСКА
14:12
«Крылья Советов» – «Динамо»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка России
1
14:11
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«Крылья» или «Динамо»? Кто выиграет в Самаре?
14:00
Семин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» в Кубке России
3
13:56
Спецпроект
Тест: угадай футболиста по факту из биографии
1
13:54
Бракамонте объяснил, почему отказался ехать к Марадоне на шашлыки
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Goncalo Agrelos - статистика
#18 | Нападающий
Имя
Goncalo Agrelos
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