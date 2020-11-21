Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Hayden Muller - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Hayden Muller
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 6:1 Миллуолл (Лондон)
    01.05.2021 84' -90' Миллуолл (Лондон) 4:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    24.04.2021 77' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    86'
    21.04.2021 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:4 Борнмут (Борнмут)
    19.12.2020 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.12.2020 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    25.11.2020 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Рединг (Рединг)
    21.11.2020 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Кардифф (Кардифф)
    • Читайте нас: 
    11