|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|6:1
|Миллуолл (Лондон)
|01.05.2021
|84' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|4:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|24.04.2021
|77' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|86'
|21.04.2021
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:4
|Борнмут (Борнмут)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Кардифф (Кардифф)