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    Хоан Монтерде - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Хоан
    Фамилия Монтерде
    Команда Леванте
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 168
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 82' -90' Леванте (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    12.07.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    06.07.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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