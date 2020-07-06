Хоан Монтерде - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Хоан
|Фамилия
|Монтерде
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Вес
|66
|Имя
|Хоан
|Фамилия
|Монтерде
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|82' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|12.07.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|06.07.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)