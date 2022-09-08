Адриан Герреро - статистика
#3 | Нападающий
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Герреро
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Герреро
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 22'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|29.01.2023
|1' - 67'
|Цюрих
|1:0
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|9
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.10.2022
|1' -60'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|06.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|1' -67'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|25.08.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|32' 47'
|11.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|26'