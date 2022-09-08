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    Адриан Герреро - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Адриан
    Фамилия Герреро
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 января 1998 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 22' Грассхоппер 1:2 Цюрих Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 20 тур
    05.02.2023 1' - 90' Сьон 0:1 Цюрих Швейцария. Суперлига, 19 тур
    29.01.2023 1' - 67' Цюрих 1:0 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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