Хосе Фонтан - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Фонтан
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2000 (23 года)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Фонтан
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2000 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|6'
|12.02.2023
|83' - 90'
|Спарта
|2:1
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|01.02.2023
|1' - 81'
|РКС Ваалвейк
|3:1
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 17 тур
|45' 69'
|28.01.2023
|1' - 73'
|ПСВ
|2:0
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 19 тур
|25.01.2023
|1' - 79'
|Гоу Эхед Иглс
|1:4
|АЗ Алкмаар
|Голландия. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|12
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|6'
|12.02.2023
|83' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|05.02.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|01.02.2023
|1' -81'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|45' 69'
|28.01.2023
|1' -73'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|25.01.2023
|1' -79'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|07.01.2023
|86' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|23.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|9'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|01.10.2022
|89' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|21.08.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|90'
|13.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|74'
|07.08.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)