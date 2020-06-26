Виктор Гарсия - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.07.2020
|61' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.07.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|07.07.2020
|1' -59'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|47'
|04.07.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|26.06.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)