Стефано Пиччинини - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Пиччинини
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Пиччинини
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2020
|82' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|25.07.2020
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.07.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Милан (Милан)
|18.07.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.07.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:3
|Ювентус (Турин)
|01.07.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.06.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:3
|Верона (Верона)
|24.06.2020
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:3
|Сассуоло (Сассуоло)