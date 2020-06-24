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    Стефано Пиччинини - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Стефано
    Фамилия Пиччинини
    Команда Сассуоло
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 декабря 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2020 82' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Удинезе (Удине)
    25.07.2020 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    21.07.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Милан (Милан)
    18.07.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.07.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Ювентус (Турин)
    01.07.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    28.06.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Верона (Верона)
    24.06.2020 Был в запасе Интер (Милан) 3:3 Сассуоло (Сассуоло)
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