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    Харви Уайт - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Харви
    Фамилия Уайт
    Команда Тоттенхэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 сентября 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.01.2023 86' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    26.12.2022 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    23.10.2022 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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