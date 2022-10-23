Харви Уайт - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Харви
|Фамилия
|Уайт
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 2001 (21 год)
|Имя
|Харви
|Фамилия
|Уайт
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.01.2023
|86' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)