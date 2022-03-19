Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вадим Милютин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Вадим
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Милютин
    Команда Тюмень
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11