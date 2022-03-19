Вадим Милютин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Милютин
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Милютин
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.07.2022
|71' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|14'
|14.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|32'
|07.05.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)