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    Хон Пачеко - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Хон
    Фамилия Пачеко
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 2001 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.01.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    08.01.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.12.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    09.11.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    90'
    06.11.2022 46' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    30.10.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    76'
    22.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    16.10.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.10.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    02.10.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 3:5 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.09.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    11.09.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.09.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    27.08.2022 88' -90' Эльче (Эльче) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.08.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:4 Барселона (Барселона)
    14.08.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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