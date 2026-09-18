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Команды
Эльче
Фер Ниньо
Статистика
€ 2 млн
Фер Ниньо - статистика
Эльче
24 октября 2000 (25), Пальма-де-Мальорка
#14 | Нападающий
190 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
1' - 61'
26, 29'
23'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
68' - 90'
83'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 69'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
74'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
1' - 90'
79'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
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Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
7
5
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
1' - 61'
26, 29'
23'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
68' - 90'
83'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 69'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
74'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
1' - 69'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
1' - 69'
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