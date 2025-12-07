Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bruno - статистика

Сеара
#94 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеара
31
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
0 : 1
09.11.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сеара
2 : 0
02.11.2025
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
1 : 0
30.10.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
25.10.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
0 : 2
20.10.2025
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
3 : 0
06.10.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
03.10.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
0 : 1
30.09.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сеара
1 : 1
21.09.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
2 : 2
15.09.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 0
16.08.2025
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Палмейрас
2 : 1
10.08.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сеара
1 : 1
04.08.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 2
27.07.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
1' - 90'
27'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.07.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
0 : 1
17.07.2025
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
3 : 2
05.06.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
1' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Брагантино
2 : 2
01.04.2025
Сеара
1' - 90'
Главные новости
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
2
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
7
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
1
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
1
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
20
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
5
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+