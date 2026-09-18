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Ла Лига 2026/2027
Команды
Эльче
Гонсало Вильяр
Статистика
€ 1,80 млн
Гонсало Вильяр - статистика
Эльче
23 марта 1998 (28), Мурсия
#12 | Полузащитник
181 см
Испания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
1' - 60'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 83'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 70'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
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Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
7
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
1' - 60'
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 83'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 70'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
1' - 90'
76'
67'
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