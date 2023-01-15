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    Гонсало Вильяр - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Гонсало
    Фамилия Вильяр
    Команда Хетафе
    Состав Основной
    Родной город Мурсия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1998 (24 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 1' - 46' Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    30'
    12.02.2023 1' - 46' Хетафе 1:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 73' - 90' Атлетико 1:1 Хетафе Испания. Примера, 20 тур
    28.01.2023 64' - 90' Хетафе 0:1 Бетис Испания. Примера, 19 тур
    72'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 5 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 1' -46' Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    30'
    12.02.2023 1' -46' Хетафе (Хетафе) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    04.02.2023 73' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    28.01.2023 64' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    72'
    22.01.2023 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    15.01.2023 64' -90' Хетафе (Хетафе) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    90'
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