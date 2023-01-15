Гонсало Вильяр - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Вильяр
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1998 (24 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Вильяр
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 46'
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|30'
|12.02.2023
|1' - 46'
|Хетафе
|1:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|73' - 90'
|Атлетико
|1:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 20 тур
|28.01.2023
|64' - 90'
|Хетафе
|0:1
|Бетис
|Испания. Примера, 19 тур
|72'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -46'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|30'
|12.02.2023
|1' -46'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|04.02.2023
|73' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|28.01.2023
|64' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|72'
|22.01.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|15.01.2023
|64' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|90'