Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Айман Азхил - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Айман
    Фамилия Азхил
    Команда Байер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 2001 (21 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 Был в запасе Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 90' -90' Байер (Леверкузен) 2:0 Штутгарт (Штутгарт)
    09.11.2022 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:2 Байер (Леверкузен)
    06.11.2022 Был в запасе Байер (Леверкузен) 5:0 Унион (Берлин)
    22.10.2022 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    • Читайте нас: 
    11