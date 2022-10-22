Айман Азхил - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Айман
|Фамилия
|Азхил
|Команда
|Байер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Айман
|Фамилия
|Азхил
|Команда
|Байер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Был в запасе
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|90' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|5:0
|Унион (Берлин)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)