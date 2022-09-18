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    Ферди Дрейф - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Ферди
    Фамилия Дрейф
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 61' - 90' Рапид 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    81'
    Статистика по турнирам
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