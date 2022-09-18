Ферди Дрейф - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Ферди
|Фамилия
|Дрейф
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Ферди
|Фамилия
|Дрейф
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|14
|1
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|61' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|81'
|12.11.2022
|1' -46'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|06.11.2022
|1' -60'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|40'
|29.10.2022
|1' -80'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|26.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|5:1
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|1' -75'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|09.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|90'
|01.10.2022
|1' -80'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|78'
|18.09.2022
|73' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|69' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.09.2022
|1' -58'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|9'
|28.08.2022
|68' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)
|14.08.2022
|68' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)